Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 23 AAF 758 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü yol ayrımında Ş.Ç'nin kullandığı 33 CFE 48 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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