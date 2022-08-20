YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

20.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı 23 AAF 758 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü yol ayrımında Ş.Ç'nin kullandığı 33 CFE 48 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındıElazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı
Ankara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardıAnkara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı
Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandıBursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:32
İkindi
16:16
Akşam
19:19
Yatsı
20:43
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbo'nun meşhur ettiği şarkıcının çöp evini belediye bastı! "Ölü kedi yavruları bile..."

İbo'nun meşhur ettiği şarkıcının çöp evini belediye bastı! "Ölü kedi yavruları bile..."

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.