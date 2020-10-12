Elazığ’da ikinci Covid-19 tanı Laboratuvarı kuruldu

Elazığ’da Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ikinci tanı laboratuvarı kuruldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 salgını ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda daha önce Fırat Üniversitesi’nde kurulan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tanı laboratuvarına ek olarak, ikincisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hizmete girdi. Önceki hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısında artış olduğu iller arasında gösterdiği Elazığ’da ikinci laboratuvarın kurulmasıyla, zamanında test ile hızlı tedavi sürecinin uygulanmasının planlandığı aktarıldı.

Hizmete giren laboratuvarda incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof Dr. Cahit Polat," Müdürlüğümüze bağlı Fetih Sekin Şehir Hastanemiz diğer tüm alanlarda olduğu gibi pandemi sürecinde de etkin rol almıştır. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bölgemizin merkezi konumunda olan hastanemizde daha hızlı sonuç almak amacıyla laboratuvarımız hizmete girmiştir. Hastanemize başvuran ve Covid-19 şüphesi bulunan kişilerden alınan numuneler laboratuvarda aynı gün içerisinde sonuçlandırılarak hastaların tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. 7/24 saat esasına göre hizmet veren laboratuvarda son teknoloji tanı yöntemleri kullanılarak yüksek kapasiteyle hızlı sonuç almaktayız” dedi.

Kentte hizmete giren ikinci PCR Laboratuvarı ile daha etkin hizmet verileceğini belirten Prof.Dr. Polat” Bilindiği üzere pandemi salgının ortaya çıktığı ilk dönemlerde alınan bu numuneler il dışına gönderilmekteydi ve çok geç sonuç alınmaktaydı. Daha sonra ilimizin ilk PCR laboratuvarı Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde kuruldu. İlimizdeki numunelere ilave olarak çevre illerden gelen test örnekleriyle yoğunluk had safadaydı. Geldiğimiz noktada bakanlığımızın katkı ve takdirleriyle ilimizde hizmete giren ikinci laboratuvarı ile salgının önlenmesi ve hastaların belirlenmesinde şimdi daha güçlüyüz. Artık ilimiz ve bölgemiz için PCR kapasitemizi iki katına çıkarmakla daha etkin tedavi sürecine sahibiz. Bu vesileyle burada vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunarak hastalığa yakalanmamak için lütfen maske, mesafe ve kişisel temizliğinize dikkat edin”ifadelerini kullandı.



