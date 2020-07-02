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Elazığ’da ilkokul öğrencilerine okuma kitabı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:23 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’da bulunan 34 bin 548 ilkokul öğrencisine tatillerinin daha güzel geçmesi için ‘Arkadaş’ adlı tatil ve etkinlik kitabı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’da bulunan 34 bin 548 ilkokul öğrencisine tatillerinin daha güzel geçmesi için ‘Arkadaş’ adlı tatil ve etkinlik kitabı gönderildi. Kitaplar, öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde ilköğretim öğrencilerine yaz tatillerinin daha verimli ve güzel geçmesi için hediye kitap gönderildi. Bu kapsamda Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 34 bin 548 kitap , İl Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından Koç İlköğretim okulunda öğrenci velilerine teslim edildi. Öte yandan gönderilen kitapların kent genelinde 185 okul aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacağı aktarıldı.
Önlerinde güzel bir yaz tatili olduğunu anımsatan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Çocuklarımız bu tatilde oynayarak, eğlenerek biraz daha büyüyecekler. Onların tatili daha güzel geçirebilmeleri ve kendilerine eşlik edebilmesi için bakanlığımız tarafından hepsine birer “Arkadaş” gönderildi. İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz için hazırlanan tatil ve etkinlik kitabı Arkadaş, çocuklarımıza ulaştırılmak üzere ilimize geldi. İlimizde eğitim veren 185 ilkokulumuzdaki 34 bin 548 öğrencimize en kısa süre içerisinde kitaplarını gönderecek, çocuklarımızı ‘Arkadaş’ları ile buluşturacağız. Çocuklarımız bu kitaptaki öykü kahramanları ile matematik sorularını da çözebilecekler, Türkçe, hayat ve fen bilgisi derslerinin tekrarını da yapabilecekler. Amacımız çocuklarımızın hayattaki müfredatla tanışmalarını sağlamak ve eğlenerek ders tekrarı yapmalarına imkan sağlamaktır"dedi.

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