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Elazığ'da internet kafeden telefon çalan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir internet kafede iş yeri sahibinin cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Gürocak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim için iş yerine gelen polis ekiplerini karşılamak için cep telefonunu masaya bıraktı.

O sırada kafedeki bir kişi masada bulunan telefonu alarak kaçtı.

Telefonunu bulamayan ve güvenlik kamerasını incelemesi sonucu cep telefonunun çalındığını tespit eden Gürocak, durumu polise bildirdi.

Ekipler, güvenlik kamerasını inceledikten sonra olayı gerçekleştiren K.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan K.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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