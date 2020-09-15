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Elazığ’da işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da milli eğitim bünyesinde görev yapacak 523 kişi noter huzurunda kura ile çekimi yapıldı.İŞ-KUR Elazığ İl Müdürlüğü ’Toplum Yararına Program’ı kapsamında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışması için 402 temizlik ve 121 güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu.

Elazığ’da milli eğitim bünyesinde görev yapacak 523 kişi noter huzurunda kura ile çekimi yapıldı.
İŞ-KUR Elazığ İl Müdürlüğü ’Toplum Yararına Program’ı kapsamında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışması için 402 temizlik ve 121 güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından toplam 6 bin 371 kişi başvuru yapıldı. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından işe alınacakların belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Covid-19 nedeniyle çok az sayıda adayın salona geldiği kura çekiminde, 9 aylığına çalışacak işçiler belirlendi.

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