YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtfaiye personeli, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerimiz yandı", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

İtfaiye eri Mahmut Akdemir ise haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" karesini seçti.

İtfaiye Müdürü Başgün, AA muhabirine, Anadolu Ajansının oylamaya sunduğu bütün fotoğrafları incelediklerini, fotoğrafların yıla damga vuran kareler olduğunu söyledi.

Başgün, "Ben itfaiyeci olduğum için bu sene ciğerlerimiz yandı. Onula ilgili bir fotoğraf karesi vardı. O fotoğrafı seçerken de bayağı duygulandım. Arkadaşlarımıza bu kadar güzel bir fotoğrafı Türkiye'mize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Otomobilde teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği bulduOtomobilde teybin arkasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:31
Öğle
12:27
İkindi
14:52
Akşam
17:12
Yatsı
18:36

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Çaydaçıra Eczanesi
Merkez
Gökler Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Sara Eczanesi
Karakocan
Çaydaçıra Eczanesi
Merkez
Gökler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.