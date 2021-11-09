Elazığ'da jandarma 8 bin 300 fidan dikti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma bir günde 8 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu.
İl Jandarma Komutanlığı gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak adına 636 personelin katılımıyla kent merkezindeki kırsal alanlarda bir günde 8 bin 300 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında sosyal faaliyetlere de ağırlık veren jandarma ekipleri, yeşil alanların korunması ve arttırılmasına yönelik her yıl çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda jandarmanın düzenli olarak fidan dikim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz