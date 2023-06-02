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Elazığ’da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi

02.06.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maden ilçesindeki çocuklara yönelik trafik eğitimi verdi.

Elazığ’da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması personeli tarafından Maden ilçesi Hazar İlkokulunda eğitim gören 14 öğretmen, 124 öğrenci ve (15) öğrenci velisine seyyar çocuk trafik eğitim parkurunda P.G 7.7.5 performans göstergesi düzenlendi. Ekipler tarafından öğrencilere, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları konularında eğitim verildi.
Öte yandan öğrencilere jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

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