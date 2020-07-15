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Elazığ’da jandarmadan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişiminin 4.

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle sürücülere günün önemine binaen hazırlanan anahtarlık objeler hediye edildi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, rutin uygulamalarına devam ederken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında da etkinlik gerçekleştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne yönelik yapılan çalışmada günün önemine binaen hazırlatılan anahtarlık ve objeler, uygulamada durdurulan araçların sürücülerine hediye edildi.
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan vatan hainlerinin dışarıda ki düşmanlardan daha tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlardan Muzaffer Çetintaş, “Bunları bize yapmayacaklardı. Şehitlik zaten en büyük yerdir. Şehit ailelerine sabır diliyoruz. Türk halkı yine her zaman vatanı boş bırakmaz bırakmadı. Biz 15 Temmuz’u unutmayız. Bu nesilde unutmaz gelecek neslin de unutacağını zannetmiyorum. Jandarma ekiplerine de böyle bir uygulama yaptıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.
Hain darbe gecesinde halkın cevabı verdiğini ifade eden vatandaşlardan Osman Geçilmez ise, böyle bir hadisenin tekrar yaşanmamasını temenni etti.

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