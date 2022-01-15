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Elazığ'da kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı

15.01.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde internet kablosu çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık 2021'de Maden ilçesinde Türk Telekom'a ait internet kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheliler T.O. ve S.Z'nin, hızarla kesip dış kısımlarını yaktıkları kablolardan çıkan 110 kilogram bakırı hurdacılara sattığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.O. ve S.Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde, açıktan ve iş yerinden hırsızlık ile kasten yaralama suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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