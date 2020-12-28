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Elazığ’da kaçak avla mücadele ve yaban hayvanlarına yem desteği

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.12.2020 13:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için yem bırakılırken, kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada da 1 şahıs yakalandı, 2 tüfek ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış şartlarının etkili olduğu karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Elazığ’da karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için yem bırakılırken, kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada da 1 şahıs yakalandı, 2 tüfek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış şartlarının etkili olduğu karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Belirlenen bölgelere ulaştırılan yemler, ekipler tarafından doğaya bırakıldı. Avlak bölgelerde kaçak avlanma ile ilgili çalışma da yapan ekipler 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsa Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı avlanmaktan yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.
Öteyandan, arazide avlanma yapan 2 şahıs ise silah ve malzemelerini sakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ancak ekipler saklanan 2 adet silah ve malzemeleri bularak el koydu.

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