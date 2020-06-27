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Elazığ’da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da kaçak olarak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi, bir şahsa 10 bin TL ceza kesildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak balık avı ile ilgili Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür mevkinde denetim yaptı.

Elazığ’da kaçak balık avına 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da kaçak olarak avlanan 450 kilogram balık ele geçirildi, bir şahsa 10 bin TL ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak balık avı ile ilgili Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür mevkinde denetim yaptı. Denetimde ekipler kapalı kasa bir aracı durdurarak incelediğinde kaçak olarak avlanan yaklaşık 450 kilogram sazan cinsi balık ele geçirdi. Balıklara el konulurken, nakliyeyi gerçekleştiren bir şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.
Öteyandan ele konulan balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi.

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