Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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