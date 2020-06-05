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Elazığ’da kaçak yapılar yıkıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Malatya güzergahında kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili çalışma yaptı.

Elazığ’da kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Malatya güzergahında kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili çalışma yaptı. Belirlenen kaçak yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada,"Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili denetimlerimiz kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan tebliğin ardından Malatya Yolu ve Çevreyolu üzerinde yol kenarında faaliyet gösteren kaçak işletmelere ilişkin yıkım çalışmalarına başladı.Şehrimizin imar planları dahilinde gelişimine katkı sağlamak adına kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya yönelik etkin denetimler kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

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