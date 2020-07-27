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Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 20 adet cep telefonu ele geçirildi, 2 şahsa işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 20 adet cep telefonu ele geçirildi, 2 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı malzemeler sattığı tespit edilen 2 şüpheli belirlenerek aracına baskın yapıldı. Araçta yapılan aramada, çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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