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Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, bin 264 adet gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, bin 264 adet gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüpheli Y.D’nin kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri, operasyon yaptı. Operasyonda, bin 264 çift gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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