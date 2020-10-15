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Elazığ’da kaldırım işgali yapanlara denetim

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi, uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulandı.Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yayaların ulaşım konforunu sağlamak için kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetimlerini artırdığı bildirildi.

Elazığ’da kaldırım işgali yapanlara denetim

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgali yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi, uyarıları dikkate almayanlara cezai işlem uygulandı.
Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yayaların ulaşım konforunu sağlamak için kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetimlerini artırdığı bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezip uyarıda bulunduğu aktarıldı. Öteyandan uyarılara dikkat etmeyen bazı işletmelere cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kaldırımlarda trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği ifade edildi.

Elazığ’da kaldırım işgali yapanlara denetim

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