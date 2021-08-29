Elazığ'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyon, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Ali İmran Bulut'a çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Bulut, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



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