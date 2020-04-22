YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da kapatılan cadde de yenileme çalışması başlatıldı

Elazığ’da kapatılan cadde de yenileme çalışması başlatıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç girişine tamamen kapatılan Gazi Caddesi’nde yenileme çalışması başlatıldı.Valilik kararıyla salgına karşı kapatılan kentin en yoğun Gazi caddesinde, durumu fırsata çeviren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmasına başladı.

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç girişine tamamen kapatılan Gazi Caddesi’nde yenileme çalışması başlatıldı.
Valilik kararıyla salgına karşı kapatılan kentin en yoğun Gazi caddesinde, durumu fırsata çeviren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmasına başladı. Başlatılan çalışma kapsamında asfalt sökümleri yapılırken, kaldırımlarda bakım onarıma alındı. Asfalt sökümün tamamlanmasının ardından yeni asfalt dökümü yapılacağı bildirildi.
Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bu zor süreci hepimiz üzerimize düşeni yaparak geride bırakacağız. Elazığ Belediyesi olarak alınması gereken tedbirler noktasında tüm ekiplerimizle sahadayız, çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Özellikle şehir içi trafiği rahatlatmak adına bu süreci çalışmalarımızla da kazanca çevirmenin gayreti içindeyiz. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin dört bir yanında yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarını gayretle yürütüyorlar.Şehrimizin merkezi konumunda yer alan ve yaşanan salgın tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı bulunan Gazi Caddesi’nde asfalt yenileme ve kaldırım bakım onarım çalışması gerçekleştirilecek. Vali Fahribey Caddesi’nde ise asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu noktalarda trafik açısından yaşanan sakinliği fırsat bilerek, süratle bu caddelerimize konfor kazandıracağız. Çalışmalarımızla Elazığ’ımızın güzel ve kaliteli yaşanılabilir olmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Şerifoğulları, ayrıca Cumhuriyet, Ulukent, Ataşehir, Hicret ve Aksaray, Çayda Çıra Mahalleleri ile Şahinkaya Köyü’nde yol çalışmalarının olduğunu aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:27
İkindi
16:11
Akşam
19:13
Yatsı
20:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Akdemir Eczanesi
Merkez
Kovancılar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da zabıta ekiplerinden, yaşlılara özel hizmet

Elazığ’da zabıta ekiplerinden, yaşlılara özel hizmet

Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı

Elazığ polisi, uyuşturucu tacirini suç üstü yakaladı

Elazığ'da evden çıkamayan gençlere 6 bin 114 kitap ulaştırıldı

Elazığ'da evden çıkamayan gençlere 6 bin 114 kitap ulaştırıldı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da bulvar ve yol çalışmaları

Elazığ’da bulvar ve yol çalışmaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.