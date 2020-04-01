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Elazığ'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere "Evde kal" uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.04.2020 19:30 | Son Güncelleme

Elazığ'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere "Evde kal" uyarısı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle yolda kalan sürücülere "Evde kal" uyarısı yapıldı.

Kar yağışı Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar mevkisinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yağışa hazırlıksız yakalanan ve yolda kalan sürücüleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirip, evde kalmaları yönünde uyardı.

Yolda kalan araçların sürücülerine ilerleyebilmeleri için destek de sunan ekipler, ayrıca toplu taşıma araçlarında seyahat izin belgesi kontrolü gerçekleştirdi.

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Elazığ uyarı

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