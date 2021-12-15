Elazığ'da kayalıklarda mahsur kalan yaralı dağ keçisi kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında, yaralanarak düştüğü kayalıklarda mahsur kalan dağ keçisi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Keban Baraj Gölü havzasında yaralı bir dağ keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, gölü botla geçerek gittikleri bölgede, kayalıklarda mahsur kalan dağ keçisine ulaştı.

Veteriner tarafından yapılan kontrolde, dağ keçisinin sürü liderliği için başka bir dağ keçisi ile girdiği boynuz mücadelesi sonucu kayalıklardan düşerek bel bölgesinden yaralandığı tespit edildi.

Battaniyeye sarılan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Dağ keçisi tedavi için Hayvan Hastanesine götürüldü.

