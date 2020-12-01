YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da kaybolan down sendromlu genci iz takip köpeği buldu

Elazığ'da kaybolan down sendromlu genci iz takip köpeği buldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.12.2020 15:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da kaybolan down sendromlu genci iz takip köpeği buldu

Elazığ'da kaybolan down sendromlu genci iz takip köpeği buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan 18 yaşındaki down sendromlu gence, iz takip köpeği ile yürütülen çalışma sonucu ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi'nde oturan down sendromlu Sadettin Can'dan dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan gencin bulunması için mahalle kırsalında iz takip köpeği ve drone yardımıyla arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 12 saat süren çalışmayla kayıp genç, tarihi mahalleden bir kaç kilometre uzaklıktaki Buzluk Mağarası yakınlarında iz takip köpeğince bitkin ve soğuktan üşümüş halde bulundu.

Can, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:17
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:31

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Ayşe Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Tatarlar Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.