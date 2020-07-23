YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan drone ile bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan kurbanlık 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile bulundu.

Merkeze bağlı Alatarla köyünde 300 küçükbaş hayvanını otlatmak amacıyla meraya bırakan İ.A, bir süre sonra hayvanlarının kaybolduğunu fark etti.

Köylülerin yardımıyla çevrede arama yapan İ.A, hayvanları bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların çalınmış olabileceği ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.

Drone ile havadan da arama yapan ekipler, kayıp küçükbaş hayvanları 8 saat süren çalışma sonucu köyden 15 kilometre uzaklıkta buldu.

Hayvanların bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan S.B. jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Allah jandarmamızdan razı olsun. Hayvanlarım bulunmasaydı Kurban Bayramı öncesi mağduriyet yaşayacaktım." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:10
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:49
Yatsı
21:24

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Aksın Eczanesi
Merkez
Ataşehir Eczanesi
Merkez
Cihan Eczanesi
Merkez
Duha Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi tutuklandı

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

Hayırsever İş Adamı, Bükardi’ye Cami Yaptıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.