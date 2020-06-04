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Elazığ’da kayıp yaşlı adam bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.06.2020 18:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da dün sabah evinden çıkan 79 yaşındaki Alzehimer hastası Şükrü Aygün, bugün polis tarafından bulundu.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde ikamet eden Alzehimer hastası olan ve gözleri az görüp, az işiten 79 yaşındaki Şükrü Aygün, dün sabah saat: 06.00 sıralarında evinden çıktı.

Elazığ’da kayıp yaşlı adam bulundu

Elazığ’da dün sabah evinden çıkan 79 yaşındaki Alzehimer hastası Şükrü Aygün, bugün polis tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde ikamet eden Alzehimer hastası olan ve gözleri az görüp, az işiten 79 yaşındaki Şükrü Aygün, dün sabah saat: 06.00 sıralarında evinden çıktı. Evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı ardından da polis ve jandarma ekiplerine bilgi verdi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada yaşlı adam merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi’nde bulundu. Bulunan Aygün, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Aile, emniyet güçleri ve bulunmasına aracılık eden herkese teşekkür etti.

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