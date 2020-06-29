YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da kazalara karşı önlem, römorklara reflektör takıldı

Elazığ’da kazalara karşı önlem, römorklara reflektör takıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.06.2020 10:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, traktör römorklarına reflektör takmaya başlayarak uyarıda bulundu.İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler,bir çok ilde olduğu gibi bağ ve bahçelerde hasat zamanının başlamasıyla birlikte trafik kazalarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Elazığ’da hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, traktör römorklarına reflektör takmaya başlayarak uyarıda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler,bir çok ilde olduğu gibi bağ ve bahçelerde hasat zamanının başlamasıyla birlikte trafik kazalarına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olası bir kazanın önüne geçmek için özellikle hasatta kullanılan traktörlerin römorklarına reflektör takılması için başlatılan uygulamalar yapılmaya başlandı. Kent genelinde kontrol noktaları ile hasat yapılan bölgelerde traktörleri denetleyen ekipler, römorklara karanlıkta görünmelerini sağlayacak reflektörler taktı.
Jandarma trafik ekipleri tarafından da sürücülere, gece trafiğinde fark edilmelerinin kendileri ve trafikte bulunan diğer araçların güvenliği için taşıdığı önemle ilgili bilgilerde verildiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:54
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Abdullahpaşa Eczanesi
Merkez
Demirbaş Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.