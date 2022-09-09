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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

09.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Muratçık köyü Keban Baraj Gölünde balıkçı teknesi eski feribot iskelesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teknedeki balıkçıyı arama çalışması devam ediyor.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balıkçı teknesi battı

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