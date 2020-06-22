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Elazığ’da Kent Meydanı için yıkım çalışması başlatıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.06.2020 13:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da yapılması planlanan "Kent Meydanı ve Yer Altı Otopark’ projesi için ilk adım atılarak belediyeye devri yapılan eski SGK binasının yıkımı başladı.Belediye tarafından "Kent Meydanı ve Yer Altı Otopark projesi için ilk adım atıldı.

Elazığ’da yapılması planlanan "Kent Meydanı ve Yer Altı Otopark’ projesi için ilk adım atılarak belediyeye devri yapılan eski SGK binasının yıkımı başladı.
Belediye tarafından "Kent Meydanı ve Yer Altı Otopark projesi için ilk adım atıldı. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında yer alan ve belediyeye devredilen SGK İl Müdürlüğü’ne ait eski binanın yıkımına başlandı. Yıkımın ardından mevcut meydan ve Kapalıçarşı ile bütünlük arz edecek şekilde çevre düzenlemesi ve yeraltı otoparkı yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda tarihi hükümet konağı ve PTT binalarının bulunduğu meydandan başlayarak, Kapalı Çarşı, Saray Camii ve çevresindeki sokakların yayalaştırılacağı aktarıldı.
Yeni projenin hayata geçirilmesi ile kente güzel bir alan kazandıracağını dile getiren vatandaşlardan Hacı Açıkoğlu, “ Burası eskiden adliye binasıydı. Sonradan SGK , buraya geldi. Şimdi de kapalı otopark ile kent meydanı yapacaklar. Faaliyete geçerse daha güzel olur. Elazığ memnun olur. Yanında da bir yeşil alan yaparlarsa daha güzel olur” dedi.
Vatandaşlardan Nurettin Yeşiltarla ise, “Kapalı otopark çok güzel olacaktır. Zaten Elazığ’da park yeri sorunu çok. Ancak böyle bir şey yapılırsa çok güzel olur, millet memnun olur. Kent merkezi olduğu zaman aile gelip burada oturabilecek. Arkadaşlar gelip sohbet edebilecek. Öyle bir proje hayat geçerse çok güzel olur, yakışır” diye konuştu.

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