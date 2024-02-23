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Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı

İHA İHA
23.02.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplamda 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı.

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 19-22 Şubat 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, hırsızlık, hükümlü tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde ticareti yapmak, konut dokunulmazlığı, silahla yağma, nitelikli cinsel saldırı, cinsel istismar, banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suçlarından toplamda 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı

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