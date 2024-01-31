Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede 5 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; hırsızlık, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından haklarında toplamda 42 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

