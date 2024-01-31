YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı tutuklandı

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı tutuklandı

İHA İHA
31.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada haklarında toplamda 42 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede 5 şüpheli şahsın yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; hırsızlık, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından haklarında toplamda 42 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karacabey’de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandıKaracabey’de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Kurtuluş Mücadelesi’nin sembolü Şerife Bacı’nın silüeti doğduğu ilçedeki tepeye yansıtılacakKurtuluş Mücadelesi’nin sembolü Şerife Bacı’nın silüeti doğduğu ilçedeki tepeye yansıtılacak
Muğla’da boz ayı, yavrularıyla görüntülendiMuğla’da boz ayı, yavrularıyla görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:41
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Elazığ Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Tanyolu eczanesi
Merkez
Nazli eczanesi
Karakocan
Esra eczanesi
Kovancilar
Abdullahpasa eczanesi
Merkez
Kovancilar eczanesi
Merkez
Ihlamur eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.