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Elazığ’da ki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

24.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığda polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da ki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, batı illerine Elazığ üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fizik takip sonucunda ekipler, uyuşturucu taşıyan 2 aracı durdurarak içerisindeki 6 kişiyi gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramalarda ise stepne içinde saklanmış 3 kilo 961.32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemeleri tamamlanan 6 şüpheli, ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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