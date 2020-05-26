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Elazığ’da kısıtlamayı son günde ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL ceza

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.05.2020 23:34 | Son Güncelleme

Elazığ’da son günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL para cezası uygulandı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da son günde sokağa çıkma kısıtlaması Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürdü.

Elazığ’da kısıtlamayı son günde ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL ceza

Elazığ’da son günde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişiye 126 bin TL para cezası uygulandı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da son günde sokağa çıkma kısıtlaması Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürdü. Tüm cadde ve sokakların boş olduğu şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahada 24 saat tedbir amaçlı görev yaptı.Ekipler yaptığı çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 40 kişi tespit edilip yakalandı. 40 kişiye toplam 126 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.

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