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Elazığ'da kombi hırsızlığı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.09.2020 19:45 | Son Güncelleme

Elazığ'da kombi hırsızlığı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kombi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı ikametlerden kombi çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 4 kombi sahiplerine teslim edildi.

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