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Elazığ’da Korona tedbiri, buğday pazarının kapatılması kararlaştırıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında kuru bakliyat çeşitlerinin satıldığı buğday pazarı olarak bilinen hanın kapatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs tedbirleri kapsamında ek kararlar aldı.

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında kuru bakliyat çeşitlerinin satıldığı buğday pazarı olarak bilinen hanın kapatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs tedbirleri kapsamında ek kararlar aldı. Alınan kararlarla ilgili valilikten yapılan açıklamada,"Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, İlimiz Çarşı Mahallesinde faaliyet yürüten Şirket Han’ının (Eski buğday pazarı veya buğday meydanı adı ile bilinen yer) ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında yaya giriş ve çıkışına kapatılmasına karar verilmiştir"denildi.
Karanın ardından bugün itibariyle tedbirlerin alınacağı, pazarın akşam saatlerinden itibaren tamamen süreç geçene kadar kapanmasının planlandığı belirtildi.

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