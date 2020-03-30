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Elazığ’da korona virüse karşı tedbirler arttırılarak devam ediyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 30.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Elazığ’da belediye tarafından, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerde tekli oturma, sebze halinde saat düzenlemesi getirildi, yalnız yaşayanların evlerinde ise temizlik çalışması yapıldı.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da korona virüsüne karşı kurumların aldığı tedbirler arttırılarak devam ediyor.

Elazığ’da belediye tarafından, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerde tekli oturma, sebze halinde saat düzenlemesi getirildi, yalnız yaşayanların evlerinde ise temizlik çalışması yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da korona virüsüne karşı kurumların aldığı tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi’de kent genelinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarının yanı sıra farklı uygulamalarda yaptı. Son olarak şehir için toplu taşıma da kullanılan otobüslerde yüzde 50’lik doluluk oranına göre planlama yapıldı. Otobüslerde koltukların üstüne ‘Lütfen Bu Koltuğu Daha Sağlıklı Yarınlar İçin Boş Bırakın’ afişleri asıldı. Ayrıca kentte sebze halinden ürün çıkış saatlerine yeni düzenleme getirildi. Yapılan düzenleme doğrultusunda halden ürün çıkış saatleri 04.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirileceği aktarıldı.
Öteyandan Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü, kronik hastalar ve engelli vatandaşların evlerinde dezenfekte çalışması da yapıldı. Alınan talepler doğrultusunda ekiplerin evlerde genel temizlik yaptığı aktarıldı.

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