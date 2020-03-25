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Elazığ’da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

Elazığ’da korona virüsüne karşı başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.Çin’de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Elazığ’da korona virüsüne karşı başlatılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.
Çin’de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüs nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Belediye Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlükleri kentin bir çok noktasında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında konteyner kentler ile çöp konteynerlerinde de çalışma yaptı. Ekiplerin bu kapsamda çöp konteynerlerini çöplerin alınmasının ardından yıkayıp, dezenfektanlarla ilaçlama gerçekleştirdiği bildirildi.
24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından kentin farklı noktalarına kurulan konteyner kentlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Depremzedelerin yaşamlarını sürdürdüğü konteyner evlerin çevreleri ve parkları dezenfekte edildi. Belirli aralıklarla bu çalışmaların yapıldığı aktarıldı.
Öteyandan kentte her gün toplu taşıma da kullanılan araçların dezenfekte çalışmasının ise düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

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