YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da "Korona virüsüne" karşı dezenfekte önlemi

Elazığ’da "Korona virüsüne" karşı dezenfekte önlemi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.03.2020 17:27 | Son Güncelleme

Elazığ’da salgın hastalıklardan korunmaya yönelik depremden sonra belediye tarafından başlatılan dezenfekte ve ilaçlama işlemi, dün Türkiye’de ilk defa ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle kent genelinde yoğunlaştırıldı.

Elazığ’da salgın hastalıklardan korunmaya yönelik depremden sonra belediye tarafından başlatılan dezenfekte ve ilaçlama işlemi, dün Türkiye’de ilk defa ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle kent genelinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, toplu kullanım ve ulaşım alanları ile çocuk oyun parkları başta olmak üzere şehir içinde bir çok noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, dün yapılan resmi açıklama ile Türkiye’ye sıçradığı’nın tespit edilmesiyle bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da tedbirler alındı. Virüs, bakteri ve mantara karşı 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası dezenfekte işlemi başlatılan Elazığ’da da temizlik ve ilaçlama çalışmalarına hız verildi.Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde ekipler, halk sağlığı için şehrin bir çok noktasındaki toplu kullanım alanları, iş merkezleri, spor salonları, ibadethaneler, parklar ve şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüsleri ilaçlayarak dezenfekte etti. Kent genelinde yapılan ilaçlama ve temizlik çalışmalarının belirli periyotlarla tekrar tekrar yapılacağı belirtildi.
Korona virüsüne karşı önlem aldıklarını ve dezenfektan yapmaya devam edeceklerini belirten Belediye Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutçugil, “ İlimizde 24 Ocak’ta meydan gelen depremin hemen akabinde biz üç tane etkene virüs, mantar ve bakterilere etkili bir dezenfektan ile dezenfeksiyon işlemine ivedi olarak başladık. Bunu sürekli halde devam ettiriyoruz. Şuan dünyada baş gösteren korona tehlikesine karşı ortak kullanım alanları, çocuk oyun parkları, terminal ve otobüs işletmesi benzeri yerlerde bu tedbirleri tekrar devam ettireceğiz. Sağlık İl Müdürlüğü ile yaptığımız görüşme neticesinde her kurumun kendi tedbirini kendisinin alması gerektiği ile ilgili bir karara varıldığı söylendi. Bu doğrultuda biz belediye olarak tüm birimlerimizde ve ortak kullanım alanı olan her yerde gerekli tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz”dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:38
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Elazığ Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Ataşehir Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’da kentsel dönüşüm çalışmaları

Elazığ’da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.