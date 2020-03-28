Elazığ’da korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik sürüyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları yapılıyor.

Çin’de ortaya çıkan dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamlı olarak yapılıyor. Elazığ’da da belediye Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada her gün çalışma gerçekleştiriyor. Düzenli olarak kent merkezi başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan yerler ekipler tarafından buharlı ve basınçlı temizlik araçlarıyla yıkanıyor. Belirli noktalar ise ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında çöp konteynerler de düzenli olarak yıkanarak, dezenfektanlarla dezenfekte edildiği bildirilirken, özellikle vatandaşların ihtiyaç olmadığı sürece sokağa çıkmamaları da isteniyor.

