Elazığ'da lisede çalışan hizmetli, okuldaki odasında ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir lisede hizmetli olarak çalışan kişi, okuldaki odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi’nde çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci (43), odasından uzun süre çıkmadı. Bunun üzerine odaya bakan arkadaşları, Deveci'nin hareketsiz yattığını gördü ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Okula, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.



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