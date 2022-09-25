Elazığ'da lokantada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin lokantada hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzzetpaşa Mahallesi'nde gece bir lokantanın önüne gelen zanlı, etrafı kontrol ettikten sonra lokantanın camından içeri girdi.

Kasada para arayan zanlı bir kutu içinde bulduğu bir miktar parayı alıp, olay yerinden uzaklaştı.

İş yerini açtığında durumu fark eden esnafın durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



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