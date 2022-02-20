Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da mahalle muhtarının kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu, 3 çocuk babası Bahçeci'nin kaybolmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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