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Elazığ’da Mehmetçik’ten şehitlik hassasiyeti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da Mehmetçik, belirli aralıklarla ilçe ve köylerde bulunan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek hem bayraklarını değiştiriyor hemde, bakımını yapıyor.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde belirli aralıklarla şehitlikleri ziyaret ediyor.

Elazığ’da Mehmetçik’ten şehitlik hassasiyeti

Elazığ’da Mehmetçik, belirli aralıklarla ilçe ve köylerde bulunan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek hem bayraklarını değiştiriyor hemde, bakımını yapıyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde belirli aralıklarla şehitlikleri ziyaret ediyor. Sık sık şehit aileleri ile de irtibata geçen jandarma ekipleri, şehitlikler dışında yer alan şehitlerin kabirlerine de gerçekleştirdiği ziyaretlerle eksiklikler olup olmadığını kontrol ediyor. Bu kapsamda Keban ilçe mezarlığında bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertül Tekin’in mezarını da ziyaret eden Mehmetçik, yıpranan bayrağın yerine yenisiyle değiştirdi. Şehit ve bayrağa selam veren Mehmetçikler, kabre de su dökerek dua etti.
Jandarma tarafından bu çalışmaların vefa borcu olarak düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

Elazığ’da Mehmetçik’ten şehitlik hassasiyeti

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