Elazığ’da "Mekke’nin Fethi " programı düzenlendi.

AGD tarafından “Mekke’nin Fethinin” 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Program, şiir, ilahi ve sinevizyonla devam etti.

Mekke’nin Fethin 1389 yıl münasebeti ile bir araya geldiklerini dile getiren Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, “Mekke’nin Fethi gönüller fethi demektir. Barış, sevgi, kardeşlik demektir"dedi.

Programa STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

