YURTHABER
  4. Elazığ’da Mekke’nin Fethi programı

Elazığ’da Mekke’nin Fethi programı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 31.12.2019 21:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Mekke’nin Fethi " programı düzenlendi.AGD tarafından “Mekke’nin Fethinin” 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi.

Elazığ’da "Mekke’nin Fethi " programı düzenlendi.
AGD tarafından “Mekke’nin Fethinin” 1389 yıl dönümü nedeni ile program düzenlendi. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Program, şiir, ilahi ve sinevizyonla devam etti.
Mekke’nin Fethin 1389 yıl münasebeti ile bir araya geldiklerini dile getiren Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, “Mekke’nin Fethi gönüller fethi demektir. Barış, sevgi, kardeşlik demektir"dedi.
Programa STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular Fırtına tabelayı uçurdu! Saniyelerle kurtuldular
Elazığ’da ‘Gağan’ etkinliğiElazığ’da ‘Gağan’ etkinliği
Elazığ’da 2 bin 20 adet fidan dağıtıldıElazığ’da 2 bin 20 adet fidan dağıtıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Elazığ Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:31
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Aksın Eczanesi
Merkez
Harput Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Milletvekili Erol:"Ekonominin desteklenmesinde en büyük temel kaynak turizmin gelişmesi"

Milletvekili Erol:"Ekonominin desteklenmesinde en büyük temel kaynak turizmin gelişmesi"

Tutaş: “Çıkışımızı devam ettireceğiz”

Tutaş: “Çıkışımızı devam ettireceğiz”

Elazığ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu kuruldu

Elazığ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.