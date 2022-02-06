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Elazığ'da mercek bulutu görüldü

06.02.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da mercek bulutu görüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beliren mercek bulutu ilgiyle izlendi.

İlçe merkezinden görülebilen ve dakikalarca aynı noktada bozulmadan kalan bulut, görenlerin dikkatini çekti.

Gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kimi kullanıcılar mercek bulutu için UFO benzetmesi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucu olan bulutu, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görmek olasıdır.

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