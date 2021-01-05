Elazığ’da meydan ve yeraltı otoparkı projesine start verildi

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve yeraltı otoparkı projesi kapsamında çalışmalar başladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın mega projeleri arasında yer aldığı belirtilen ‘15 Temmuz Demokrasi Meydanı Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi’ hayata geçiriliyor. Elazığ Belediyesi’ne devredilen SGK eski binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda hayata geçirilecek projeye ilişkin inşaat çalışmalarına bu kapsamda start verildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasıyla inşaat çalışmaları başlayan projenin özellikle şehrin otopark ihtiyacına önemli ölçüde çözüm oluşturacağı, kent merkezinde bulunan alanında yeni bir düzene kavuşacağı aktarıldı. 1 yıl sonra tamamlanması hedeflenen proje kapsamında yıkımı gerçekleştirilen eski SGK binasının bulunduğu alanın toplam 7 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı 224 araç kapasiteli yeraltı otoparkı olacağı ifade edildi.

Yeraltı otoparkı olarak inşa edilecek eski SGK binasının bulunduğu alanın üst kısmın da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kapalıçarşı ile bütünlük oluşturarak yeni bir yaşam alanı olarak düzenleneceği bildirildi.

Yeşil alanların ve ağaçların korunması için proje çalışması kapsamında alanda bulunan ağaçların standartlara uygun bir şekilde sökerek farklı noktalara taşındığı, zarar vermeden şehrin muhtelif alanlarında yer alan yeşil alan ve parklara tekrar dikimini yaptığı da belirtildi.

