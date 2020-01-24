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Elazığ’da meydana gelen deprem Muş’ta korkuya neden oldu

MUŞ HABERLERİ  | 24.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Muş’ta da korkuya neden oldu.Elazığ Sivrice’de 20.55’te meydana 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen deprem Muş’ta korkuya neden oldu

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Muş’ta da korkuya neden oldu.
Elazığ Sivrice’de 20.55’te meydana 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Muş’ta da hissedilen şiddetli depremin ardından korku ile dışarı çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar yakın illerdeki akrabalarını arayarak durumlarını sordular. Muş’ta korkulu bekleyiş sürüyor.
Depremi çok kötü hissettiğini anlatan vatandaşlardan Recep Çelik, ani bir şiddetli sallantı olduğunu ve başının döndüğünü söyledi. Dışarı çıkınca Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde depremi öğrendiklerini kaydeden Çelik, “Diyarbakır’da etkilenmiş. Şu anda oradaki akrabalarımızdan haber bekliyoruz. Akrabalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz acaba onlara bir şey oldu mu olmadı mı diye. Gerçekten çok kötü bir şekilde sallandık” dedi.

Elazığ’da meydana gelen deprem Muş’ta korkuya neden oldu

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