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  4. Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.01.2020 23:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kazada minibüs duvara çarparak durabildi.
Kaza,merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BBC 433 plakalı otomobil ile 23 KB 380 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs duvara çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı, kaza yakınlarından bir kişi de fenalık geçirdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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