YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

06.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmamefendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 23 ADY 135 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 33 AFZ 787 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilirken, sürücüsü ve arkasındaki şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezine’de ticari araç içinde 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandıEzine’de ticari araç içinde 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Bu pazar Talas’ın ‘Antika Pazarı’Bu pazar Talas’ın ‘Antika Pazarı’
Isparta’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandıIsparta’da DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:16
Öğle
12:17
İkindi
15:32
Akşam
18:07
Yatsı
19:23

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Akpinar eczanesi
Kovancilar
Ufuk eczanesi
Merkez
Papatya eczanesi
Merkez
Sibel eczanesi
Merkez
Sark eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Partide tecavüze uğradı! Sosyal medyada videosu çıkınca öğrendi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.