Elazığ’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmamefendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 23 ADY 135 plakalı motosiklet ile A.K. yönetimindeki 33 AFZ 787 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilirken, sürücüsü ve arkasındaki şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

