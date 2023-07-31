Elazığ’da Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı

Elazığ’da Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Birliğin, beraberliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure günü çerçevesinde gerçekleştirilen ikram programı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ehlibeyt Cemevi’nde düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe; Elazığ Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Jandarma Komutanı Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İdris Alan, cemevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşure programında konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Bizim inancımız gereği Muharrem ayı, mübarek aylardan bir tanesidir. Hicretin gerçekleştiği, Hicri yılbaşının yaşandığı bir aydır. Fakat Muharrem ayı bütün kutsallığına rağmen, bizim İslam tarihinde maalesef Kerbela olayı gibi büyük bir acının yaşandığı bir aydır. Dolayısıyla biz hem Muharrem ayının o mübarek olmasından hem de Kerbala’da şehit düşen Hz. Hüseyin başta olmak üzere bütün ehlibeyti anmak için bu ay içerisinde oruçlar tutarak, dualar ederek ve aşureler yaparak bu hadiseleri yeniden hatırlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

