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Elazığ'da Murat Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

AA AA
13.06.2024 10:49
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 gün önce girdiği Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

Murat Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

Çocuğun cansız bedenine nehre girdiği noktadan 3 kilometre ötedeki Seydili köyü mevkisinde ulaşıldı.

Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 7 Haziran'da Murat Nehri'ne giren Süner, gözden kaybolmuş, arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, çocuğun bulunması için çalışmalara başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Nehri Elazığ

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