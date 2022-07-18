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Elazığ'da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması'nın ödülleri verildi

18.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması'nın ödülleri verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde "Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması"da dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Nimri Köyü Muhtarlığı ile Ayvalık Karagöz Sanat Evi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle üniversitelerin heykel alanında lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik çevrim içi düzenlenen proje yarışmasına 5 üniversiteden 14 başvuru yapıldı.

Başvuru süreci 29 Mayıs'ta tamamlanan yarışmanın sonucunda değerlendirme jürisi tarafından 3 proje başarı ödülüne, 3 proje de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Başarı ödülü alan öğrenciler hazırladıkları proje kapsamında Nimri köyünde 3 heykel yaptı.

Dereceye giren proje sahiplerine ödülleri Nimri köyünde düzenlenen törenle Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve yarışmanın düzenleme kurulunda yer alan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Yılmaz, Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi Kenan Öztürk ve Nimri köyü Muhtarı Kamber Can tarafından verildi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, törende, unutulmaya yüz tutmuş eski bir geleneğin yeniden canlandırılmasının önemli olduğunu belirterek yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öztürk de Nimri köyünde kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ve genel olarak kulluk olarak adlandırılan anıtsal yapıların kültürel mirasına sahip çıkmak için yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Yassı taşların üst üste konulmasıyla oluşturulan bu yapıların kökeninin çok eski tarihlere dayandığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Proje genel olarak Nimri kulluklarının korunmasını, akademik ve bilimsel araştırmalarla ve çalışmalarla bu yapılar hakkında nitelikli bir bilgi birikiminin oluşturulmasını ve bunlarla ilişkili olarak güncel ve yeni sanatsal, estetik yapıtların Nimri köyüne ve doğasına kazandırılmasını amaçlamaktadır."

Muhtar Can da yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek "Projelerini köyümüzde icra eden sanatçılarımızın yaptıkları eserler artık bizim eserimiz, onlara sahip çıkacağız, onlar bizim değerlerimiz." diye konuştu.

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